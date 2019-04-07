Мэй: Великобритания выбирает между сделкой по Brexit и сохранением членства в ЕС

Великобритания должна принять соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, чтобы выйти из него, в противном случае Brexit может не произойти. Об этом, как сообщила газета The Observer, в субботу вечером заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку парламент ясно дал понять, что помешает выходу Великобритании [из ЕС] без сделки, то теперь мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить", - сказала Мэй, подчеркнув, что промедление с принятием решения по Brexit увеличивает риск того, что страна в итоге останется в ЕС. "Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку", - добавила она.

В пятницу Мэй направила председателю Европейского совета Дональда Туску письмо с просьбой отложить выход страны из ЕС до 30 июня. В письме она подчеркнула, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС до 23 мая, чтобы не проводить в выходящей из сообщества стране выборы в Европарламент.

Поскольку британский парламент в марте в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, Лондон, в соответствии с решением предыдущего саммита стран ЕС, до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, запланирован на 10 апреля.

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