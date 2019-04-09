Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

9 апреля 2019 02:43 (UTC+04:00)

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Press Association.

О решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Автор законопроекта, депутат от лейбористов Иветт Купер отметила, что в понедельник обе палаты парламента ответственно подошли к делу и четко изложили свою позицию, что Brexit без сделки "обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности" Великобритании. Кроме того, по ее словам, принятый билль оказывает прямую поддержку премьер-министру Терезе Мэй в намерении добиться одобрения парламентом ее сделки по Brexit на текущей неделе.

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