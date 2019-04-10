ЕП рекомендовал лидерам ЕС предоставить Британии отсрочку по Brexit

ЕП рекомендовал лидерам 27 стран ЕС, которые соберутся вечером на саммит по Brexit в Брюсселе, предоставить Великобритании отсрочку, не допускающую возобновления переговоров по соглашению и обязывающую Лондон принять участие в европейских выборах, говорится в распространенном в среду заявлении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В нем отмечается, что "выход без сделки нанесет ущерб гражданам и экономике и его следует избежать".

"Поэтому мы считаем, что премьер-министр (Великобритании Тереза) Мэй не может приехать на Евросовет сегодня с пустыми руками. Мы ожидаем, что премьер-министр сообщит, каковы перспективы межпартийных переговоров между правительством и Лейбористской партией и каковы их ожидаемые результаты, и существует ли твердое парламентское большинство в поддержку такого соглашения. Если нет, она должна четко указать путь вперед, будь то референдум, всеобщие выборы или отзыв", - говорится в совместном заявлении спикера и глав фракций Европейского парламента.

В этом контексте "Евросовету было бы рекомендовано предоставить Соединенному Королевству продление, которое должно быть надлежащим образом очерчено с учетом принципа добросовестного сотрудничества и ни при каких обстоятельствах не должно допускать возобновления переговоров по соглашению о выходе".

"Brexit не должен отвлекать ЕС от решения проблем, с которыми он сталкивается. Обязательство Великобритании, в случае более длительного продления, - участвовать в выборах в ЕС. В этих условиях при полном уважении прав всех своих членов парламент всегда будет сохранять свою целостность, эффективность и достоинство. Мы призываем Евросовет действовать в этом направлении", - подчеркнули в ЕП.

"ЕП считает, что неопределенность вокруг Brexit, затрагивающая граждан и бизнес, должна прекратиться. В этом контексте он приветствовал бы быстрый и позитивный исход продолжающегося межпартийного диалога и поддержал бы адаптацию политической декларации, которая могла бы включать участие либо в Таможенном союзе, либо в едином рынке в полном соответствии с принципами ЕС - неделимостью четырех свобод, целостностью единого рынка и автономией принятия решений ЕС", - подчеркивается в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.