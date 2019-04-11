Юнкер: Великобритания в мае должна провести выборы в Европарламент

Великобритания из-за отcрочки Brexit до 31 октября должна будет провести выборы в Европарламент 23-26 мая. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придется провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно. Но закон есть закон", - заявил он.

"Выход Великобритании без соглашения будет катастрофой. Поэтому у нас будет Brexit c соглашением, хотя мы бы предпочли соглашение без Brexit", - сделал оптимистичный прогноз Юнкер.

Как пояснил по итогам саммита президент Франции Эмманюэль Макрон, единственный вариант для Великобритании отказаться от проведения на своей территории выборов в Европарламент - ратифицировать соглашение о Brexit до начала этих выборов (до 23 мая) и покинуть сообщество, не дожидаясь крайнего срока - 31 октября.

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