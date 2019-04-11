Макрон: Британия может отказаться от Brexit либо выйти из ЕС с соглашением или без него

11 апреля 2019 06:20 (UTC+04:00)

Великобритания может выйти из Евросоюза с соглашением или без него, а также может отозвать свое решение о Brexit до 31 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС, который дал Лондону новую отсрочку.

"Это отличное решение, которое позволило сохранить единство Евросоюза, - сказал Макрон. - К 31 октября возможны три варианта развития событий: Великобритания может ратифицировать соглашение о выходе, тогда они смогут выйти даже раньше, если они сделают это до 23 мая, то без выборов в Европарламент. Вторая опция - они откажутся от Brexit и отзовут уведомление об этом, или же мы констатируем 31 октября провал переговоров и Brexit без сделки, но тогда у нас будет время к этому подготовиться".

Продление отсрочки, предоставленной Великобритании для завершения процедур выхода из состава Евросоюза, является оптимальным решением, добавил Макрон.

"Мы дали Великобритании больше времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС и одновременно сохраняем функциональность Евросоюза", - считает Макрон. Он пояснил, что выбор этой даты связан с тем, что 1 ноября должен приступить к работе новый состав Еврокомиссии. Продление отсрочки за пределы этой даты, по мнению Макрона, "могло бы привести к ослаблению институтов ЕС". Поэтому, объяснил он, "Франция не могла поддержать предложение о годовой отсрочке".

"У Британии есть возможность ратифицировать соглашение за это время или отказаться от процесса выхода из ЕС. Или же мы придем к третьему варианту - выход королевства произойдет без соглашения", - подчеркнул он.

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