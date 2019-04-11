Мэй подтвердила арест Ассанжа в связи с запросом от властей США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне и подтвердила, что он был инициирован в связи с запросом США. Об этом она заявила в четверг, обращаясь к депутатам британского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверена, что вся Палата [общин] будет приветствовать новость об аресте этим утром Джулиана Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог после почти семи лет пребывания в посольстве Эквадора. Он также был арестован в связи с запросом об экстрадиции от властей США. Теперь это правовой вопрос для разбирательства в суде. Это показывает, что никто в Великобритании не может быть вне закона", - сказала она.

Ассанж был арестован в четверг сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в британской столице на основании ордера, который был выдан 29 июня 2012 года за неявку в суд. По прибытии в полицейский участок его также арестовали в связи с запросом властей США о его экстрадиции.

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