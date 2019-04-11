Против "Тоттенхэма" открыли дело из-за выбежавшего на поле болельщика

11 апреля 2019 23:37 (UTC+04:00)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении английского "Тоттенхэма" из-за выбежавшего на поле болельщика лондонского клуба в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", который прошел 9 апреля в Лондоне, завершился победой хозяев со счетом 1:0. После гола Сон Хын-Мина на 78-й минуте на поле выбежал болельщик лондонского клуба и попытался помешать футболистам "Манчестер Сити" разыграть мяч в центре поля. Позднее стюарды выпроводили нарушителя с поля. Также на поле вышел главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Отмечается, что слушание дела пройдет 16 мая. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами состоится 17 апреля в Манчестере.

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