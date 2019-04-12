"Челси" обыграл "Славию" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы

12 апреля 2019 01:11 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Челси" в гостях обыграл чешскую "Славию" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч на 86-й минуте забил защитник лондонцев Маркос Алонсо. Команды ранее никогда не играли друг против друга.

"Славия" пробилась в плей-офф еврокубка впервые с сезона-2007/08, тогда клуб вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА (предыдущее название Лиги Европы - прим. ТАСС), где уступил английскому "Тоттенхэму". В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира "Славия" выбила испанскую "Севилью", вырвав победу в дополнительное время ответного матча, забив решающий мяч на предпоследней минуте встречи (2:2, 4:3).

В полуфинале сильнейший в данной паре встретится с победителем противостояния между португальской "Бенфикой" и немецким "Айнтрахтом". Их матч завершился в пользу команды из Лиссабона - 4:2. В составе победителей хет-триком отметился Жоау Фелиш (21-я, с пенальти, 43-я, 54-я минуты), еще один мяч на счету Рубена Диаша (50). У проигравших отличились Лука Йович (40) и Гонсалу Пасиенсия (72), на 20-й минуте с поля был удален защитник "Айнтрахта" Обит Н'Дика.

Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 18 апреля.

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