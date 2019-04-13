ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд

Евросоюз рассматривает возможность введения новых пошлин на товары из США объемом более €10 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эту информацию корреспондент ТАСС подтвердил в пятницу европейский источник в Брюсселе.

"В настоящее время идет рассмотрение вопроса введения новых пошлин на американские товары объемом более €10 млрд", - сказал он.

По словам дипломата, пока рано говорить о точной сумме, так как страны - члены ЕС должны сначала одобрить составленный Еврокомиссией список товаров. "Это может быть и сумма намного больше, но не меньше, чем €10 млрд, - отметил он. - Как ожидается, список будет опубликован уже на следующей неделе".

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции ЕС, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Апелляционный орган ВТО в прошлом году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена - Франция, Германия, Испания и Великобритания - незаконно субсидировали Airbus. В то же время в конце марта Апелляционный орган ВТО подтвердил вывод третейской группы от 2017 года о том, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus посредством налоговых послаблений. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.

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