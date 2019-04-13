Идея второго референдума по Brexit мешает на переговорах тори и лейбористов

Идея проведения в Великобритании повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС стала преградой на пути к успеху проводимых в эти дни переговоров между правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партиями по выводу ситуации вокруг Brexit из политического тупика. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила вечером в пятницу на своем сайте газета The Daily Telegraph.

Издание уверяет со ссылкой на источники, вовлеченные в межпартийные переговоры, что главным "идеологом" в рядах оппозиции, который отстаивает идею нового плебисцита и препятствует движению сторон навстречу друг другу, является "министр по вопросам Brexit" теневого кабинета лейбористов Кир Стармер.

По информации источников, позиция Лейбористской партии в диалоге с тори далека от того, чтобы считаться консолидированной. Примером этому послужили споры на переговорах между Стармером и теневым "министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии" Ребеккой Лонг-Бейли, которая не поддержала предложение своего коллеги о повторном референдуме. По утверждению The Daily Telegraph, и Лонг-Бейли, и лейбористский "министр финансов" Джон Макдоннелл придерживаются на этих переговорах куда более взвешенной позиции и в гораздо большей степени склонны к компромиссам в диалоге с консерваторами, чем Стармер.

В то же время источник в рядах Лейбористской партии прошлым вечером обвинил тори в том, что они "не смогли предложить ничего принципиально нового" в добавок к соглашению, которое премьер-министр Тереза Мэй заключила с властями ЕС и которое Палата общин британского парламента уже трижды отвергла.

Тем временем министр финансов британского правительства Филип Хаммонд, находившийся в пятницу в Вашингтоне, не согласился с мнением ряда изданий, что Евросоюз, принимая на состоявшемся на этой неделе своем экстренном саммите решение об отсрочке Brexit до 31 октября, тем самым якобы предоставил Лондону возможность провести повторный референдум. По словам Хаммонда, технически эта затея выглядит не реализуемой. Министр добавил, что если бы у Брюсселя в действительности была такая цель, то власти ЕС отвели бы на ее реализацию куда больше времени.

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