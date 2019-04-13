В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое - более серьезные. Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом", - цитирует Aftonbladet представителя полиции Стокгольма Карину Скагерлинд (Carina Skagerlind).
Как отмечает Sveriges Radio, сам водитель в результате инцидента не пострадал.
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