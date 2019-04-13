Протестующие дали властям Сербии шесть дней для ответа на свои требования

13 апреля 2019 23:50 (UTC+04:00)

Участники массового протеста в Сербии дали властям шесть дней для "позитивного ответа" на их требований на акции перед парламентом страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу общенациональная акция протеста проходит в самом центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии. Перед зданием установили сцену с колонками, из которых звучали песни протеста. В здании Скупщины были распределены усиленные наряды полиции.
Участники акции после выступления первого блока обращавшихся - бывшего судьи, профессора политологии, военного пенсионера, фермера и гражданских активистов - прошли мирным шествием к зданию правительства страны.

После этого глава МВД Небойша Стефанович заявил, что президент Вучич хотел выйти и обратиться, но "не привык выступать перед малым числом людей". По словам министра, протестующие собрали всего 7,5 тысячи человек.

После этого к ним обратился один из лидеров Союза за Сербию - Борислав Стефанович, который обвинил президента в узурпации власти и продемонстрировал свою окровавленную после нападения на него в ноябре рубашку как символ произвола. Он пообещал, что нынешнему руководству страны "не будет мира" пока оно не выполнит требований демонстрантов, но призвал единомышленников не нарушать мира.

"Даем срок в шесть дней до следующей пятницы, чтобы эта власть позитивно ответила на наши требования. Если нас не услышат, соберемся снова на седьмой день еще большим числом", - сообщил ведущий протеста Югослав Киприянович.

По оценкам организаторов, им удалось собрать 35 тысяч человек в центре Белграда. Акция завершилась без инцидентов.

Акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря прошлого года. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, когда Стефановичу разбили голову. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти в допущении политического насилия. Слоганом собравшихся стала фраза "Один из пяти миллионов", который появился после комментария президента Вучича, заявившего, что он не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов".

Требования демонстрантов сводятся к нескольким основным пунктам: найти виновников убийства сербского политика Оливера Ивановича в январе 2018 года в Косово, отправить в отставку главу МВД Небойшу Стефановича, сменить руководство национального телеканала РТС. Кроме того, протестующие требуют ухода в отставку президента и правительства, которых обвиняют в узурпации власти и СМИ, проведения прозрачных и честных выборов.

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