В Финляндии начались парламентские выборы

14 апреля 2019 10:23 (UTC+04:00)

Выборы в парламент стартовали в Финляндии, где в 9.00 открылись 911 избирательных участков, сообщает министерство юстиции страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С 3 по 9 апреля 36,5% избирателей проголосовали досрочно, результаты именно этого голосования объявят первыми - сразу после закрытия участков в 20.00.

"Право голоса имеет каждый гражданин Финляндии, достигший 18 лет на день выборов. Каждый избиратель обязан представить документ, подтверждающий личность. Например, паспорт, внутреннее удостоверение личности или водительские права", - уточняет минюст.

Страна разделена на 13 избирательных округов, где проживают 4 255 466 избирателей. Каждый избиратель может выбрать единственного кандидата по своему округу. Всего на парламентские выборы выдвинуты 2 468 кандидатов, представляющих 19 партий. Участки расположены в образовательных учреждениях, библиотеках, почтовых отделениях.

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