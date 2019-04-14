"Ливерпуль" обыграл "Челси" и вернул лидерство в чемпионате Англии по футболу

14 апреля 2019 22:11 (UTC+04:00)

Футболисты "Ливерпуля" победили лондонский "Челси" со счетом 2:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Садио Мане (51-я минута) и Мохаммед Салах (53). Забитый мяч стал для Салаха 19-м в текущем сезоне Английской премьер-лиги, нападающий "Ливерпуля" делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Мане отстает от Салаха и Агуэро на один мяч.

На 40-й минуте из-за травмы был заменен защитник "Челси" Антонио Рюдигер, вместо него на поле появился Андреас Кристенсен.

"Ливерпуль" довел беспроигрышную серию в различных турнирах до 16 матчей (11 побед, пять ничьих), причем в последних семи встречах подопечные Юргена Клоппа одержали победы. Также "Ливерпуль" смог победить впервые за девять домашних поединков против "Челси". Лондонский клуб прервал серию из четырех побед во всех турнирах.

"Ливерпуль" вышел на первую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги, набрав 85 очков после 34 матчей, опередив "Манчестер Сити" на два очка, однако клуб из Манчестера имеет одну игру в запасе. "Челси" идет на четвертом месте, имея в своем активе 66 очков.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" 21 апреля на выезде сыграет с "Кардиффом", "Челси" днем позже примет "Бёрнли".

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