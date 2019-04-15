Вашингтон и Лондон призвали постепенно передать власть гражданскому правительству в Судане

Переходный временный Военный совет Судана должен прислушаться к призывам суданского народа и осуществить постепенную передачу власти гражданскому правительству. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Норвегии, которое в воскресенье распространил британский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Крайне необходимо, чтобы власти прислушались к призывам суданского народа. Но самым важным является то, чтобы продолжающиеся мирные протесты не были встречены насилием ни с какой стороны. Судан нуждается в упорядоченном переходе к гражданскому правлению с дальнейшим проведением выборов в разумные сроки", - говорится в заявлении трех стран.

В коммюнике отмечается, что переходному временному Военному совету Судана и всем другим сторонам необходимо установить "широкий диалог для осуществления перехода к гражданскому правлению". "Мы также призываем переходный Военный совет удовлетворить потребности всего суданского народа путем обеспечения гуманитарного доступа во все районы Судана", - указывается в совместном сообщении.

"Судан нуждается в инклюзивной политической системе, уважающей права человека и верховенство права и опирающейся на прочную конституционную основу. Мы призываем переходный Военный совет предпринять шаги, необходимые для укрепления доверия со стороны народа, выполнив свое обещание по освобождению всех политических заключенных", - подчеркивается в заявлении, в котором Лондон, Вашингтон и Осло "осуждают любое проявление насилия" в сложившейся ситуации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.