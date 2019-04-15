Макрон отложил телеобращение из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Телевизионное обращение президента Франции Эммануэля Макрона по итогам национальных дебатов отложено из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. ОБ этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV .

Обращение французского лидера должно было начаться в 20.00.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел около 18.50. Как сообщает корреспондент РИА Новости, шпиль Собора Парижской богоматери обрушился.

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