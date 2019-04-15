ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с пожаром в Нотр-Дам

15 апреля 2019 23:01 (UTC+04:00)

ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с пожаром в соборе Парижской богоматери, заявила гендиректор организации Одрэ Азуле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Огромные эмоции в связи с драматическим пожаром в соборе Нотр-Дам, который зарегистрирован в мировом наследии с 1991 года. ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией и вместе с Францией, чтобы защитить и восстановить это бесценное наследие", - написала Азуле в своем микроблоге в Twitter.

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