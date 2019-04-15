Генсек НАТО назвал душераздирающим зрелищем пожар в Нотр-Даме

15 апреля 2019 23:59 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал душераздирающим зрелище пожара в соборе Парижской богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Зрелище собора Парижской богоматери душераздирающе. Наши мысли с теми, кто спасает великий символ европейской культуры, и с народом Франции", - написал он в Twitter.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение огня. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

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