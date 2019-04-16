Жителей острова Сите, где находится горящий собор Нотр-Дам, эвакуировали

Жители острова Сите, на котором находится собор Парижской Богоматери, где произошел крупный пожар, эвакуированы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Евроньюз".

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.

"Жители острова Сите эвакуированы из-за пожара в Нотр-Дам", - говорится в сообщении телеканала.

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