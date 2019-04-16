Премьер Франции: пожарные пытаются спасти "то, что можно" в соборе Нотр-Дам

Премьер Франции Эдуар Филипп назвал героическими действия пожарных, ведущих тушение возгорания в соборе Парижской Богоматери, они пытаются спасти то, что еще можно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.

"Наша печаль выходит за рамки слов, но мы все еще в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что можно", - написал на своей странице в Twitter премьер.

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