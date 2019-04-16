Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама

16 апреля 2019 05:33 (UTC+04:00)

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник Agence France-Presse.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил агентству бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, пожар, по всей видимости, начался в ходе проводившихся на верхних уровнях собора ремонтных работ. Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня в соборе, однако тушение пока еще продолжается.

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