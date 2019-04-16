Могерини: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанские высотами

16 апреля 2019 20:10 (UTC+04:00)

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила во вторник, что Евросоюз исходит из принципа, что изменение границ не может производиться военным путем, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Границы не могут быть изменены военной силой. Мы будем продолжать придерживаться этого принципа", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Могерини вновь заявила, что ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им в 1967 году, в том числе Голанские высоты. Глава дипломатии ЕС также высказала уверенность, что палестино-израильский конфликт может быть урегулирован при наличии политической воли у обеих сторон и при международном посредничестве.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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