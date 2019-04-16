Макрон: Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде".

Ранее во вторник эксперты давали значительно менее оптимистичные прогнозы по поводу возможных сроков реставрационных работ. Так, Фредерик Летоффе - руководитель французской федерации GMH, которая объединяет строительные компании, реставрирующие старинные здания, заявил, что восстановить пострадавший от пожара собор можно за 10-15 лет. В частности, он рассказал, что строителям предстоит установить временную конструкцию, которая будет защищать внутреннее убранство от дождя.

Звучавшие во Франции предложения о реставрации за значительно более короткий срок Летоффе счел нереалистичными.

В свою очередь, архитектор Петер Фюссених, осуществляющий надзор за ремонтными работами в Кёльнском соборе, дал менее конкретную оценку, предположив, что восстановление собора в Париже займет несколько десятилетий.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По данным следствия, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате происшествия обрушились шпиль здания и часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа. Это символ французской столицы, а также один из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

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