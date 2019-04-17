В Лондоне задержали сотни экологических активистов

Число задержанных активистов общественной организации Extinction Rebellion, третий день подряд протестующих на улицах Лондона против загрязнения окружающей среды, достигло 340 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил Скотленд-Ярд.

"По данным на 17:00 17 апреля было произведено, начиная с понедельника, более 340 задержаний", - сказано в заявлении столичной полиции. Стражи порядка сообщили, что запрет на акции протеста введен на трех точках, которые облюбовали экологи: в районе перекрестка Оксфорд-серкус на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, на мосту Ватерлоо и на Парламентской площади.

"Особые условия, введенные в отношении трех мест, предусматривают, что протестующие должны продолжать любые демонстрации исключительно у Мраморной арки", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, эти ограничения не сильно принимаются в расчет сотнями активистов, которые вот уже третий день устраивают акции протеста на Оксфорд-серкус.

По данным деловой ассоциации New West End Company, объединяющей 600 компаний в сферах торговли, питания, гостиничного бизнеса и операций с недвижимостью, которые представлены в центральной части Лондона, акции экологических активистов обошлись бизнесу столичного района Вест-Энд в £12 млн (около $15,6 млн).

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах Лондона. Однако полицейские выдвинули им ультиматум, потребовав прекратить проводить точечные митинги.

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