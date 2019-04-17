В Лондоне задержали сотни экологических активистов

17 апреля 2019 23:12 (UTC+04:00)

Число задержанных активистов общественной организации Extinction Rebellion, третий день подряд протестующих на улицах Лондона против загрязнения окружающей среды, достигло 340 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил Скотленд-Ярд.

"По данным на 17:00 17 апреля было произведено, начиная с понедельника, более 340 задержаний", - сказано в заявлении столичной полиции. Стражи порядка сообщили, что запрет на акции протеста введен на трех точках, которые облюбовали экологи: в районе перекрестка Оксфорд-серкус на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, на мосту Ватерлоо и на Парламентской площади.

"Особые условия, введенные в отношении трех мест, предусматривают, что протестующие должны продолжать любые демонстрации исключительно у Мраморной арки", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, эти ограничения не сильно принимаются в расчет сотнями активистов, которые вот уже третий день устраивают акции протеста на Оксфорд-серкус.

По данным деловой ассоциации New West End Company, объединяющей 600 компаний в сферах торговли, питания, гостиничного бизнеса и операций с недвижимостью, которые представлены в центральной части Лондона, акции экологических активистов обошлись бизнесу столичного района Вест-Энд в £12 млн (около $15,6 млн).

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах Лондона. Однако полицейские выдвинули им ультиматум, потребовав прекратить проводить точечные митинги.

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