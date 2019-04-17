ДТП с туристическим автобусом в Португалии, десятки погибших (Обновлено)

17 апреля 2019 23:28 (UTC+04:00)

Двадцать восемь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра в Португалии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

23:15 (GMT+4) Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 18.30 по местному времени.

Сообщалось, что ДТП произошло в районе Санта-Круш.

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