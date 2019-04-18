Большинство погибших на Мадейре туристов были гражданами Германии

18 апреля 2019 00:11 (UTC+04:00)

Большинство из по меньшей мере 28 туристов, погибших в среду в результате аварии автобуса на португальском острове Мадейра, были гражданами Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду португальский телеканал SIC.

По его данным, среди 28 жертв трагедии были 11 мужчин и 17 женщин. Автобус перевозил туристов из Германии. С ними были португальские водитель и гид, они пострадали.

Ранее сообщалось о девяти погибших гражданах Германии.

Всего, по данным местных властей, в автобусе находились около 50 человек. Авария произошла около 18:30 по местному времени . Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

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