В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек, передает Trend со ссылкой ан РИА Новости.

По информации полиции, неизвестные открыли стрельбу и "бросали самодельные бомбы" в районе Крегган города Лондондерри - втором по величине городе Северной Ирландии.

"К сожалению, я могу подтвердить, что в результате стрельбы в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот случай как теракт и возбудили расследование по делу об убийстве", - приводятся в Twitter местной полиции слова полицейского Марка Хамильтона.

В 2015 году было обнародовано заказанное британским правительством и проведенное полицией и разведслужбой Ми-5 исследование ситуации в Северной Ирландии. В докладе сообщалось, что правящий орган "Временной Ирландской республиканской армии" - террористической организации, осуществившей десятки терактов на территории Великобритании и объявившей в 2005 году о своем разоружении - до сих пор существует, равно как и правящие органы других военизированных группировок, хотя и в "существенно сокращенной форме".

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