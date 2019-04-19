В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина

19 апреля 2019 05:31 (UTC+04:00)

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек, передает Trend со ссылкой ан РИА Новости.

По информации полиции, неизвестные открыли стрельбу и "бросали самодельные бомбы" в районе Крегган города Лондондерри - втором по величине городе Северной Ирландии.

"К сожалению, я могу подтвердить, что в результате стрельбы в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот случай как теракт и возбудили расследование по делу об убийстве", - приводятся в Twitter местной полиции слова полицейского Марка Хамильтона.

В 2015 году было обнародовано заказанное британским правительством и проведенное полицией и разведслужбой Ми-5 исследование ситуации в Северной Ирландии. В докладе сообщалось, что правящий орган "Временной Ирландской республиканской армии" - террористической организации, осуществившей десятки терактов на территории Великобритании и объявившей в 2005 году о своем разоружении - до сих пор существует, равно как и правящие органы других военизированных группировок, хотя и в "существенно сокращенной форме".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ирландии туристы нашли в арендованной квартире спрятанную видеокамеру
Европа 9 апреля 07:41
В Дублине вандалы обезглавили мумию крестоносца
Европа 26 февраля 19:32
Ирландия представила план на случай "жесткого" сценария Brexit
Европа 22 февраля 22:21
Правительство Ирландии обнародовало законопроекты на случай Brexit без сделки
Европа 22 февраля 14:38
В Ирландии могут появиться специальные места для селфи
Европа 10 февраля 03:29
Джонсон заявил, что Мэй будет добиваться от ЕС пересмотра вопроса об ирландской границе
Европа 28 января 10:23
Лента новостей
В Японии произошло новое извержение вулкана Асо
Другие страны 05:58
Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку
Другие страны 04:30
Президент Чили предложил Франции дерево и медь на восстановление собора Нотр-Дам
Другие страны 03:11
Полиция назвала вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Европа 02:32
"Челси" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв пражскую "Славию"
Европа 01:35
"Арсенал" обыграл "Наполи" и вышел в полуфинал Лиги Европы (ВИДЕО)
Европа 01:31
В Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие - СМИ
США 00:50
В Грузии назначили нового министра экономики и устойчивого развития
Грузия 00:35
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности» (ФОТО)
Общество 18 апреля 23:30