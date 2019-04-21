В ходе протестов во Франции ранения получили 14 полицейских

По меньшей мере 14 стражей правопорядка получили ранения в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на главу МВД республики Кристофа Кастанера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр также отметил, что 182 участника протестов помещены под стражу.

В субботу во Франции завершается очередной общенациональный день протестов, участие в них приняли 27,9 тыс. человек. Самая многочисленная акция прошла в Париже: в демонстрациях участвовали 9 тыс. сторонников движения. Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в Тулузе. Кроме того, акции прошли в Нанте, Кане, Бордо, По, Лионе и других городах. Для охраны порядка в эту субботу были мобилизованы около 60 тыс. полицейских и жандармов.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты стали выступать против властей республики, обвиняя их в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно.

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