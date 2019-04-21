В Северной Македонии пройдут первые выборы президента после переименования страны

Выборы нового главы Северной Македонии будут проходить в республике в воскресенье и станут первыми с момента переименования бывшей югославской республики и шестыми по счету после обретения страной независимости. В свете последних внешне- и внутриполитических событий, среди которых заключение договора с Грецией и связанное с ним изменение конституции и названия государства, предстоящее голосование станет своеобразным отражением мнения народа в отношении политики, проводившейся до этого момента властями республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально в Государственную избирательную комиссию Северной Македонии поступили уведомления от девяти кандидатов, начавших сбор подписей. При этом набрать необходимое количество, а именно более 10 тысяч подписей избирателей или более 30 подписей депутатов, удалось лишь трем из них. Все они не состоят в рядах партий, интересы которых представляют в своих программах.

Так, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова (род. 1955) на сегодняшний день занимает должность постоянного профессора при факультете права Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье. В период с 1992-1994 гг. находилась на посту министра без портфеля в правительстве республики, а также была экспертом Женевской группы по защите прав и свобод человека. Силяновска-Давкова пользуется поддержкой со стороны политических блоков во главе с крупнейшей в стране оппозиционной партией "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ).

Для кандидата от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) Стево Пендаровского (род. 1963) предстоящие президентские выборы станут вторыми в политической карьере. В ходе выборов в апреле 2014 года он уступил нынешнему президенту страны Гёрге Иванову. Ранее Пендаровски занимал пост советника по вопросам национальной безопасности при президенте республики, находился на должности председателя Государственной избирательной комиссии, а также исполнял функции советника президента по вопросам внешней политики. Кандидатуру Пендаровского поддерживает коалиционный партнер СДСМ "Демократический союз за интеграцию" (ДСИ), а также ряд других албанских партий.

Третий кандидат Блерим Река (род. 1960, по национальности албанец), поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса", окончил юридический факультет Университета Приштины (Косово), в 2002 году защитил докторскую диссертацию в области международного права. В 2006-2010 гг. был главой миссии Республики Македонии в ЕС (в Брюсселе).

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