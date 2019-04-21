В Северной Македонии завершилось голосование на первых президентских выборах

21 апреля 2019 21:51 (UTC+04:00)

Голосование на первых выборах президента Северной Македонии официально завершилось в воскресенье в 19:00 по местному времени. Первые результаты волеизъявления граждан станут известны ближе к полуночи, официальные итоги будут объявлены в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации Государственной избирательной комиссии (ГИК), явка избирателей по состоянию на 17:00 составила 35,13%.

По данным ГИК, голосование на избирательных участках по всей стране проходило в спокойной атмосфере. В течение дня отмечались лишь незначительные нарушения, которые не повлияли на ход избирательного процесса.

Правом избирательного голоса в Северной Македонии могли воспользоваться более 1,8 млн граждан, которые должны были выбрать одного из трех кандидатов на пост главы государства. В их число входят кандидат от правящего "Социал-демократического союза Македонии" Стево Пендаровски, Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Северной Македонии начались выборы президента страны
Другие страны 09:46
В Северной Македонии пройдут первые выборы президента после переименования страны
Европа 01:16
Греция об интеграции Северной Македонии в сеть для получения азербайджанского газа
Энергетика 6 апреля 09:31
В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет
Другие страны 3 апреля 08:15
Афины и Скопье установили отношения стратегического сотрудничества - СМИ
Европа 3 апреля 04:31
Премьер Северной Македонии назвал процесс вступления страны в НАТО бесповоротным
В мире 2 апреля 18:56
Лента новостей
Вблизи аэропорта Шри-Ланки обезвредили самодельную бомбу
Другие страны 22:50
При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали более 40 человек
Грузия 22:15
Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике
Другие страны 21:54
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21:36
Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины - Exit poll
Другие страны 21:12
В Карелии задержали главного судебного пристава Армении
Россия 21:06
Рафаэль Агаев завоевал бронзовую медаль на турнире Премьер лига Karate 1
Общество 20:49
Жертвами оползня на западе Колумбии стали 14 человек
Другие страны 20:40
Лейла Абдуллаева: Азербайджан не видит препятствий для продолжения переговоров о демаркации госграницы с Грузией (Интервью)
Политика 20:27