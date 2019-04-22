В Северной Македонии 5 мая будет проведен второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента Северной Македонии состоится 5 мая, так как ни один из трех кандидатов не набрал больше половины голосов, сообщил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоски, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выборы президента Северной Македонии прошли в воскресенье, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 480 участках. Явка составила 41,92%, на несколько процентов меньше, чем на выборах 2014 года.

На пост президента претендовали финалист прошлых выборов, кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева Стево Пендаровски, кандидат от некогда правящей, а сейчас оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ преподаватель и юрист Гордана Силяновска-Давкова и кандидат от двух албанских партий, экс-посол Македонии в Евросоюзе Блерим Река.

Деркоски на итоговом брифинге в ночь на понедельник сообщил результаты обработки 96,92% бюллетеней, согласно которым Река получил 10,43%, Силяновска-Давкова – 42,55%, Пендаровски – 42,68%.

Второй тур выборов президента Северной Македонии состоится 5 мая, так как ни один из трех кандидатов не набрал больше половины голосов, сообщил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоски.

Выборы президента Северной Македонии прошли в воскресенье, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 480 участках. Явка составила 41,92%, на несколько процентов меньше, чем на выборах 2014 года.

На пост президента претендовали финалист прошлых выборов, кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева Стево Пендаровски, кандидат от некогда правящей, а сейчас оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ преподаватель и юрист Гордана Силяновска-Давкова и кандидат от двух албанских партий, экс-посол Македонии в Евросоюзе Блерим Река.

Деркоски на итоговом брифинге в ночь на понедельник сообщил результаты обработки 96,92% бюллетеней, согласно которым Река получил 10,43%, Силяновска-Давкова – 42,55%, Пендаровски – 42,68%.

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