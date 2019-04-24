Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения - СМИ

24 апреля 2019 03:19 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности в связи с принятием такого решения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Daily Telegrap, совет национальной безопасности, который заседал под руководством британского премьера, согласился во вторник предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Китайской корпорации будет позволено принять участие в создании антенной системы и другой "непрофильной" инфраструктуры. Однако это решение вызвало озабоченность среди некоторых членов правительства, в том числе главы МВД Саджида Джавида, министра иностранных дел Джереми Ханта и министра обороны Гэвина Уильямсона.

Газета The Times со ссылкой на британские источники в области безопасности ранее сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало Великобритании данные, согласно которым Huawei получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР. Китайская корпорация при этом отказалась комментировать обвинения в свой адрес со стороны ЦРУ, назвав их необоснованными утверждениями.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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