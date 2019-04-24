Российские пранкеры "развели" французского президента от имени Владимира Зеленского

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Запись начинается со звонка неизвестного русскоязычного мужчины, предполагаемого ассистента Макрона, который спрашивает у собеседника, является ли тот "господином Зеленским". Собеседник отвечает, что он ассистент избранного президента Украины и "передает ему трубку".

В первую очередь Макрон поздравил "Зеленского" и пожелал ему насладиться победой на выборах президента Украины вместе со своими близкими и родными.

"Большое спасибо за вашу поддержку, 73% - я чувствую себя как Владимир Путин, у него такие же результаты" - пошутил один из участников розыгрыша, изображавший Зеленского.

Макрон, в свою очередь, заявил, что на Украине система работает несколько иначе, и результат Зеленского "выглядит более естественно".

В дальнейшем участники разговора обсудили возможную экстрадицию Петра Порошенко в том случае, если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции.

"Зеленский" также отметил, что Украине необходимо пойти на диалог с Россией.

"Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских договоренностей. Но я считаю, что нам нужен компромисс. Прежняя политика была неэффективной, она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы", - сообщил Макрону пранкер.

"Я считаю, что ты на 100% прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку", - согласился с ним президент Франции.

В завершении пранкер поздравил Макрона с Пасхой, а сам заявил, что пойдет отмечать победу, но не будет "таким пьяным, каким обычно бывал Порошенко".

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22 процента голосов.

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