Италия попросила ЕС принять меры в случае роста потока мигрантов из Ливии

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези выразил надежду на возможность разрешения кризиса в Ливии путем диалога, но одновременно предупредил руководство Европейской комиссии о необходимости принятия конкретных мер в случае значительного увеличения потока мигрантов в связи с последним развитием событий в этой африканской стране. Об этом глава МИД Италии сообщил в среду в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Риме со специальным представителем генерального секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

"Я написал первому заместителю председателя Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и еврокомиссару по вопросам миграции Димитрису Аврамопулосу с тем, чтобы они подготовили все необходимые акты в случае, если будет отмечено значительное увеличение (миграционных) потоков, как это предусматривает договор о функционировании Европейского союза", - заявил Моаверо Миланези.

По словам министра, речь идет о согласованных в 2015 году мерах по перераспределению прибывающих в Европу мигрантов между различными странами ЕС. Однако Рим надеется и делает все возможное, чтобы такие решения не потребовались, заверил глава итальянской дипломатии.

Моаверо Миланези подчеркнул, что в целях разрешения ливийского кризиса Рим проводит линию на продолжение диалога со всеми заинтересованными сторонами.

"После возобновления вооруженных конфликтов в Ливии Италия придерживается линии на то, чтобы продолжать разговаривать со всеми. Не только со сторонами, которые в настоящее время ведут бои, но и с другими странами, заинтересованными и озабоченными этим. Именно поэтому в последние недели в Риме состоялся ряд встреч, и некоторые из них рассеяли существовавшие сомнения. В частности, встреча с (главой МИД Франции Жан-Ивом) Ле Дрианом позволила прояснить позиции Франции и Италии. Мы ведем инклюзивный диалог на 360 градусов в тесной координации с ООН", - заявил он.

Встрече между Моаверо Миланези и Саламе предшествовало специальное совещание в МИД Италии, в работе которого помимо спецпосланника генсека ООН приняли участие также высокие диппредставители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США и Франции. Вечером запланирована встреча Саламе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Италия пытается взять на себя роль посредника в решении ливийского кризиса. Так, две недели назад Конте принял в Риме делегацию Хафтара и получил от него личное послание. Ранее премьер создал кризисный кабинет по Ливии, который призван следить за развитием ситуации в этой североафриканской стране. По мнению Конте, кризис в Ливии является стратегическим вопросом для Италии, а сам он поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта в Ливии.

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