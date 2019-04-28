В Испании начались досрочные парламентские выборы

Голосование на досрочных парламентских выборах началось на большей части территории Испании – за исключением Канарских островов, где участки из-за разницы во времени откроются через час, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. В автономном сообществе Валенсия помимо общенационального голосования проходят выборы в парламент автономного сообщества.

В общей сложности должны быть открыты 60038 избирательных участков в 8131 муниципалитете. В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно. На этой неделе в почтовые отделения по всей стране выстраивались длинные очереди.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе Национальная полиция, Гражданская Гвардия, полиция автономных сообществ, местная полиция, службы по чрезвычайным ситуациям и гражданская защита.

Явка в ходе голосования будет объявляться дважды – в 14.30 и в 18.30.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе Национальная полиция, Гражданская Гвардия, полиция автономных сообществ, местная полиция, службы по чрезвычайным ситуациям и гражданская защита.

Явка в ходе голосования будет объявляться дважды – в 14.30 (15.30 мск) и в 18.30 (19.30 мск).

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени.

Опросы на выходе с избирательных участков проводиться не будут. Однако в 20.00 будут опубликованы результаты опросов, проходивших в течение последней недели, когда их публикация была запрещена. Один опрос провели Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE и Федерация вещателей автономных сообществ (Forta), второй – радиостанция COPE.

Представитель правительства, министр образования Исабель Селаа и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка объявят первые официальные результаты примерно в 22.30.

Согласно опросам, первое место на выборах в конгресс депутатов может занять правящая Испанская социалистическая рабочая партия, однако она, скорее всего, не получит необходимого абсолютного большинства в 176 мандатов. На втором месте, по опросам, правая Народная партия. Третье место может получить центристская партия "Граждане", четвертое – левая коалиция "Unidas Podemos". Кроме того, в конгресс, по прогнозам, впервые пройдет крайне правая партия VOX. Остальные места будут распределены между националистическими партиями автономных сообществ.

Число неопределившихся избирателей накануне выборов достигало, согласно опросам, огромного числа – до 40%.

Бюджет выборов составил почти 139 миллионов евро.

Почти 1,3 миллиона избирателей проголосуют впервые - это те, кто достиг совершеннолетия с момента проведения последних парламентских выборов 26 июня 2016 года, а также 100 тысяч человек с ограниченными умственными способностями, психическими заболеваниями и когнитивными нарушениями (они получили право участвовать в выборах после того, как в конце прошлого года парламент реформировал Закон о порядке проведения всеобщих выборов).

Слабовидящие и слепые люди помимо бюллетеней могут получить на избирательных участках специальные инструкции, напечатанные шрифтом Брайля. На тех участках, где среди членов избирательных комиссий есть глухие люди, будут присутствовать помощники, владеющие языком жестов. Кроме того, впервые член избирательной комиссии слепоглухой – это председатель избиркома одного из участков в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) Антонио Акоста. Он будет работать при помощи сопровождающего-переводчика.

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