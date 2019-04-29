На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса побеждает на досрочных всеобщих выборах после обработки 50,18% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ИСРП получает 126 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 66 мест. Центристская партия "Граждане" получает 55 кресел, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 42, крайне правая "Вокс" - 23. Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.

По итогам волеизъявления трехлетней давности ИСРП получила 85 мандатов в Конгрессе депутатов, НП - 137. Центристы довольствовались 32 креслами, "Объединившись, мы можем" - 67. "Вокс" ранее не была представлена в нижней палате парламента Испании.

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) состоялось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 (10:00 мск) и работали до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов. Таким образом, данное волеизъявление станет уже третьим за последние несколько лет.

(GMT+4) 23:27 Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на досрочных парламентских выборах в стране, свидетельствуют первые предварительные данные после обработки 5,4% бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За социалистов проголосовали 28,75%, что обеспечивает им 124 места в парламенте из 350. Таким образом, как и прогнозировалось, ИСРП не удается получить абсолютное большинство (176 мандатов), чтобы самостоятельно утвердить премьера.

За правую Народную партию проголосовали, по предварительным данным, 18,27% (70 мест), за центристскую партию "Граждане" - 11,07% (45 мест), за левую коалицию Unidas Podemos – 11,64% (30 мест).

В парламент впервые проходит крайне правая партия VOX, у которой 7,99% (21 место).

В воскресенье в Испании проходят досрочные парламентские выборы. По их итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов из 266. В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно.

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