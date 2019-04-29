Партия Макрона лидирует по результатам опроса во Франции перед выборами в Европарламент

29 апреля 2019 00:07 (UTC+04:00)

Правящая партия "Республика на марше" пользуется наибольшей поддержкой французов в период подготовки к предстоящим в мае выборами в Европейский парламент (ЕП). Об этом свидетельствуют результаты опубликованного на сайте газеты Le Figaro опроса, проведенного для нее, радиостанции RTL и телеканала LSi службами Harris Interactive и Epoka, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О своей симпатии к партии Макрона заявили, согласно опросу, 23,5% респондентов. На втором месте у французского электората находится партия Марин Ле Пен - "Национальное объединение" с 21% поддержки. Нынешние данные аналогичны тем, что были получены этими же службами месяц назад в ходе подобного опроса.

Показатель изменился, однако, для правоцентистов из партии "Республиканцы" - на один процентный пункт (п. п.) с уровнем в 14,5%. Как и месяц назад, остаются весьма близкими уровни поддержки крайне левого движения "Неприсоединившаяся Франция" и партии "Европа-Экология-"Зеленые" - с 9% ( минус 0,5 п. п.) и 8,5% (минус 1 п. п.) соответственно.

Список кандидатов, поддерживаемый Соцпартией, получает 5% голосов (снижение на 1,5 п. п.), а партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, как и месяц назад, 4%. Уровень поддержки Французской компартии избирателями находится также на своей прежней отметке в 2,5%.

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