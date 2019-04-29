Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая выиграла досрочные парламентские выборы в стране, Педро Санчес заявил о готовности вести переговоры с другими политическими силами для формирования правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ИСРП по итогам обработки 99,7% бюллетеней получает 123 мандата в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) из 350. Для утверждения в конгрессе премьера необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства - 176 депутатов.

"Сегодняшние выборы продемонстрировали, что испанский народ ясно хочет, чтобы Испанская социалистическая рабочая партия правила в ближайшие четыре года. Мы выиграли выборы и будем править в Испании", - заявил Санчес, выступая перед своими сторонниками в Мадриде под крики "Да, это возможно". Это лозунг левой партии Podemos, которая получила по итогам выборов 42 мандата. Ее лидер Пабло Иглесиас уже заявил, что готов сформировать вместе с ИСРП левую правительственную коалицию.

Генсек ИСРП также заверил, что новое социалистическое правительство "будет правительством всех испанцев". "С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку всем политическим силам, которые уважают конституцию. Мы не будем ставить санитарные кордоны, единственное условие, которые мы будем ставить, - уважать конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте", - добавил Санчес.

Санчес также заявил, что результаты правых партий на выборах "стали сигналом Европе и миру", что "можно победить авторитаризм и обратное развитие". Народная партия получила по итогам выборов 66 мандатов, крайне правая VOX 24 мандата, центристская партия "Граждане" - 57 мест.

Для того, чтобы получить в конгрессе депутатов необходимое абсолютное большинство и вновь возглавить правительство, ИСРП и Podemos предстоит заручиться поддержкой еще 11 депутатов от мелких националистических партий. Согласно результатам выборов, "Левые республиканцы Каталонии" получили 15 мандатов, "Вместе за Каталонию" - семь, Баскская националистическая партия (правая коалиция) - шесть, левая баскская Bildu - четыре. По два мандата получили Navarra Suma (из автономного сообщества Наварра) и "Канарская коалиция". По одному - валенсийский Compromís, Региональная партия Кантабрии.

Явка на выборах составила почти 76%.

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