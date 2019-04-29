В центре Парижа загорелся отель

Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что четырехзвездочный отель в XII районе французской столицы загорелся около 15.00. На место инцидента 60 пожарных и 15 пожарных машин, им потребовалось около двух часов, чтобы взять огонь под контроль.

Пожарные и полиция проведут проверку для выяснения предварительной причины возгорания. Ожидается, что вечером постояльцы смогут вернуться в свои номера.

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