Британцы стали чаще планировать летние отпуска в странах, не входящих в ЕС

30 апреля 2019 03:31 (UTC+04:00)

Жители Великобритании из-за неопределенности, связанной с Brexit, стали больше отдавать предпочтение странам, не входящим в ЕС, для проведения летнего отпуска, свидетельствуют данные туристической компании Thomas Cook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным компании, проведшей опрос более 28 тысяч своих клиентов, в феврале было выкуплено около 48% летних путевок. При этом количество туров в страны, не входящие в ЕС, в этом году выросло на 10%.

Самым популярным направлением для британских туристов по-прежнему остаются Испания и Турция, отмечается в отчете. Постепенно восстанавливается спрос на отдых на средиземноморском побережье в Тунисе.

Также компания подчеркнула, что стиль отдыха молодого поколения в возрасте 18-35 лет отличается от поведения их родителей в том же возрасте. Молодежь по-прежнему желает провести каникулы и отпуск на солнце и море. Однако ночным клубам всю ночь напролет предпочитает более полезные увлечения, например, занятие йогой.

Ранее саммит ЕС принял решение о том, что Великобритания должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС, если она все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года. До этого лидеры ЕС предоставили отсрочку по Brexit до 31 октября, однако, в случае отсутствия выборов, Brexit наступит уже 1 июня.

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