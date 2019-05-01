"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов

1 мая 2019 01:18 (UTC+04:00)

Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат матча, прошедшего в Лондоне, - 1:0 в пользу "Аякса". Гол в его составе на 15-й минуте провел Донни ван де Бек.

Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).

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