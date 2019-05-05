Германия призвала КНДР отказаться от ракетной программы

Германия считает, что очередные ракетные пуски в КНДР являются провокацией и призвала Пхеньян к отказу от ракетной программы, говорится в заявлении представителя МИД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Последние запуски ракет Северной Кореи являются провокацией во время, когда международное сообщество ожидает от Северной Кореи конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программ", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Германия "приветствует готовность США продолжать переговорный процесс, несмотря на эту провокацию".

"Мы призываем Северную Корею не совершать новых провокаций, а незамедлительно предпринять конкретные и существенные шаги для полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, демонстрируя тем самым, что она заинтересована в дипломатическом решении", - сообщил представитель МИД Германии.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".

Позже президент США Дональд Трамп, несмотря на ракетный пуск в КНДР, заявил, что заключение соглашения о денуклеаризации с КНДР возможно и принесет этой стране большую экономическую выгоду.

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