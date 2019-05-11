Около 19 тыс. человек приняли участие в 26-ой субботней акции "желтых жилетов"

Вторую субботу подряд количество участников акций "жёлтых жилетов" во Франции рекордно низкое, на улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек, из них 1,2 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это 26-я протестная суббота. Кроме Парижа, манифестации "жёлтых жилетов" прошли и в других городах. Наибольшее число участников собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье, отмечает телеканал.

В прошлую субботу, по данным МВД, на протест по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, из них 1,4 тысячи в Париже.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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