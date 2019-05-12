Во Франции произошли столкновения "желтых жилетов" с полицией

12 мая 2019 01:27 (UTC+04:00)

Столкновения "жёлтых жилетов" с полицией произошли во французских городах Нант и Лион, был применен слезоточивый газ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на местное телевидение сообщалось, что количество участников акций "жёлтых жилетов" во Франции рекордно низкое, на улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек. Кроме Парижа манифестации "жёлтых жилетов" прошли и в других городах. Наибольшее число участников собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье.

Столкновения "жёлтых жилетов" с полицией произошли во французских городах Нант и Лион, был применен слезоточивый газ, сообщают французские СМИ.

Ранее со ссылкой на местное телевидение сообщалось, что количество участников акций "жёлтых жилетов" во Франции рекордно низкое, на улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек. Кроме Парижа манифестации "жёлтых жилетов" прошли и в других городах. Наибольшее число участников собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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