СМИ: умер кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

12 мая 2019 02:43 (UTC+04:00)

Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо умер в возрасте 74 лет в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала France 24, режиссер умер в больнице после продолжительной болезни.

Бриссо снял такие фильмы, как "Звук и ярость" (De bruit et de fureur, 1988), "Белая свадьба" (Noce blanche, 1989), "Тайные страсти" (Choses secretes, 2002). Он дважды становился обладателем наград Каннского кинофестиваля. В 2012 году Бриссо за киноленту "Девушка из ниоткуда" (La Fille de nulle part, 2012) получил главный приз международного кинофестиваля в Локарно.

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