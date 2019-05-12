В Литве началось голосование на президентских выборах

12 мая 2019 08:30 (UTC+04:00)

Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени в воскресенье на седьмых за годы независимости президентских выборах в Литве. Одновременно с ними в республике проводятся два референдума - о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из 2,8 млн литовцев правом голоса обладают более 2,5 млн. Их число ввиду неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 69 тыс. по сравнению с прошлыми президентскими выборами 2014 года.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов в воскресенье сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.

Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные результаты, как ожидается, станут известны после полуночи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Литве пройдут выборы президента и два референдума
Другие страны 01:29
В Литве объявлен день тишины перед президентскими выборами
Другие страны 11 мая 02:50
Правящая партия ЮАР набирает на выборах 57% после обработки более 90% голосов
В мире 10 мая 15:11
Правящая партия АНК лидирует на выборах в ЮАР после подсчета 70% бюллетеней
Другие страны 10 мая 03:15
Главы 21 страны ЕС призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент
В мире 9 мая 12:05
В Стамбуле будут проведены повторные муниципальные выборы
В мире 6 мая 20:46
Лента новостей
Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 08:20
Сколько предпринимателей в Азербайджане получили доступ к экспорту в США и другие страны?
Бизнес 08:16
Япония призвала КНР и Южную Корею снять продуктовое эмбарго, введенное из-за аварии на АЭС
Другие страны 07:20
Преемница Меркель не планирует занимать пост канцлера Германии до 2021 года
Европа 06:26
Цукерберг высказался против разделения Facebook
США 05:49
Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку
США 04:41
Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики
США 03:13
СМИ: умер кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Европа 02:43
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Другие страны 02:38