Курц объявил новые выборы в парламент Австрии после отставки вице-канцлера

18 мая 2019 23:11 (UTC+04:00)

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о проведении новых выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) и прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы (АПС), лидер которой Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи в германских СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моя цель - простая: я хочу работать во благо нашей великолепной страны со своими политическими подходами, курсом и с поддержкой большинства населения, но без инцидентов и других скандалов. Я думаю, что в настоящее время это невозможно ни с кем. Австрийская партия свободы не может [быть партнером], социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии - слишком маленькие, чтобы их поддерживали, - заявил Курц в субботу на пресс-конференции в Вене. - Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее".

Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung ранее опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года на Ибице запечатлен разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. Штрахе якобы мог пообещать ей доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на возможность информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете и Австрийской партии свободы. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.

Коалиционное правительство Австрии из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы было приведено к присяге в декабре 2017 года по итогам выборов в Национальный совет. Коалиция АНП и АПС стала третьим в истории Австрии их совместным кабинетом министров.

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