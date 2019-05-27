Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера

27 мая 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

О своем желании участвовать в этой борьбе Джавид заявил в Twitter.

"Я намереваюсь стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром нашей великой страны. Нам нужно восстановить доверие, привнести единство и создать новые возможности в Великобритании. Прежде всего, мы должны обеспечить Brexit", - заявил министр в видеообращении.

На прошлой неделе о своих намерениях возглавить Консервативную партию и занять пост премьер-министра заявили министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, бывший министр британского МИД Борис Джонсон, глава минздрава Мэтт Хэнкок, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт и бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.

В минувшую пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

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