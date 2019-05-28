Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании возросло до 10

28 мая 2019 04:38 (UTC+04:00)

Число кандидатов на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны возросло до 10. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, стало известно после того, как в борьбу за пост главы правительства включился заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, заявивший о своих намерениях в интервью газете The Sun.

По его словам, кампания по выборам нового лидера не может строиться вокруг "одних и тех же старых лиц, израненных войнами, которые раскололи партию тори за последние три года".

"Я полагаю, что являюсь новым лицом со свежими идеями из [числа представителей] нового и талантливого поколения", - заявил Малтхаус. Его цитирует в Twitter политобозреватель The Sun Том Ньютон Данн в преддверии появления в печати утром во вторник статьи с заявлением политика.

Малтхаус получил в рядах тори известность предложением компромиссного варианта соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Его вариант, который правительство сочло слишком сложным, продлевал на год - до конца 2021 года - переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием "бэкстоп". Он был призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Вместо "бэкстопа" Малтхаус предлагал ввести соглашение о свободной торговле между Великобританией и Ирландией, в котором предусматривалось применение неизвестной доселе технологии ухода от таможенного контроля.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, а также глава МВД королевства Саджид Джавид. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

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