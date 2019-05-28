Курц надеется по итогам досрочных выборов в сентябре снова стать канцлером Австрии

28 мая 2019 23:46 (UTC+04:00)

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, правительство которого было отправлено в понедельник в отставку после вотума недоверия парламента, надеется снова стать главой правительства по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Об этом он рассказал в интервью газете Kronen Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь", - сказал Курц.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной послужил скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, из-за которого он ушел в отставку. Канцлер и председатель АНП Курц отказался от дальнейшего сотрудничества с АПС, после чего было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов.

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